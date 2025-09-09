Más de mil docentes de la UMSNH reciben apoyos académicos

En este sentido, afirmó que, lo que se busca es generar justicia a las y los docentes, tras destacar que un gran número de facultades se han sumado a este trabajo para poder seguir avanzando, y en algunas otras es necesario continuar impulsando estas acciones.

Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, indicó que desde el inicio de la gestión de la rectora Yarabí Ávila, uno de los temas primordiales que instruyó revisar fue el de las profesoras y profesores y los diferentes tipos de contrataciones, entre ellos aquellos docentes de Asignatura “B”.

En este sentido, precisó que, se puso en marcha el Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico, mediante el cual, las materias de Asignatura “B” interinas transitan a ser materias definitivas, con el objetivo de que las y los profesores logren las 20 horas definitivas en cada semestre para que puedan lograr una promoción de tiempo completo, al referir que incluso había docentes que tenían hasta 15 o 18 años esperando un concurso de forma definitiva.

“Al día de hoy llevamos más de mil profesores beneficiados, que se ve reflejado con aproximadamente ocho mil horas y más de mil 700 materias asignadas de forma definitiva, esto genera muchos beneficios para la administración, para las dependencias y para los docentes”.

El funcionario, afirmó que, lo anterior permite tener un mejor orden administrativo y financiero, en tanto a las y los maestros les da certeza laboral en la parte de la seguridad social, y a su vez permite que las y los estudiantes tengan a sus profesores desde el inicio del semestre, entre otros beneficios para la institución.

