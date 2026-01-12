Más de 50 mil jóvenes de la Universidad Rosario Castellanos recibirán apoyo federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los más de 50 mil jóvenes que se inscribieron a los planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos podrán adherirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, anunció el representante de la Oficina Estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo Tinoco.
En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que al momento que inicien clases, ellos pueden solicitar su adscripción al apoyo, con el objetivo de que puedan continuar sus estudios, toda vez que el apoyo permite comprar libros o lo que se requiera para los estudios.
Sin especificar el monto que se erogará para estos jóvenes, el coordinador comentó que se requiere conocer el listado final de aquellos que cursarán diversas carreras en estas universidades.
De acuerdo con el Gobierno de México, las y los aprendices reciben capacitación laboral durante un año, un ingreso mensual de 9 mil 582 pesos en 2026 y cuentan con seguro médico del IMSS.
Es de mencionar que en Michoacán son tres las sedes para la Universidad Nacional Rosario Castellanos: en Zitácuaro, Zacapu y Múgica. Son 10 opciones de estudio la oferta para los jóvenes interesados.
En el caso de Zitácuaro se tendrán las licenciaturas en Contaduría y Finanzas, Psicología Comunitaria, Administración y Comercio, Derecho y Seguridad Ciudadana, Turismo Comunitario, Gestión Ambiental Sostenible e Ingeniería en Inteligencia Artificial.
En el plantel Zacapu estarán las licenciaturas en Administración y Comercio, Ciencias de Datos para Negocios, Derecho y Seguridad Ciudadana, Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas, Tecnologías de la Información y Comunicación, y también Ingeniería en Inteligencia Artificial.
El plantel Múgica ofrecerá las licenciaturas en Contaduría y Finanzas, Psicología Comunitaria, Administración y Comercio, Derecho y Seguridad Ciudadana, Gestión Ambiental Sostenible, además de la Ingeniería en Inteligencia Artificial.
rmr