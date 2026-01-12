Más de 50 mil jóvenes de la Universidad Rosario Castellanos recibirán apoyo federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los más de 50 mil jóvenes que se inscribieron a los planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos podrán adherirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, anunció el representante de la Oficina Estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo Tinoco.

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que al momento que inicien clases, ellos pueden solicitar su adscripción al apoyo, con el objetivo de que puedan continuar sus estudios, toda vez que el apoyo permite comprar libros o lo que se requiera para los estudios.

Sin especificar el monto que se erogará para estos jóvenes, el coordinador comentó que se requiere conocer el listado final de aquellos que cursarán diversas carreras en estas universidades.