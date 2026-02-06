Más de 44 mil jóvenes inscritos a la beca Gertrudis Bocanegra

El funcionario resaltó que la beca Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes de educación superior, representa un esfuerzo específico para Michoacán y se complementa con otras acciones en el estado. Actualmente, Michoacán cuenta con 327 mil becarios en Rita Cetina, 133 mil en Benito Juárez y 17 mil 035 en Jóvenes Escribiendo el Futuro, cifras que, sumadas a las nuevas incorporaciones, consolidan una de las coberturas más amplias del país en materia de apoyo educativo.

Mario Delgado Carrillo también informó sobre avances en infraestructura educativa, como la apertura de tres nuevos bachilleratos tecnológicos, cinco ampliaciones y once ciberbachilleratos, además de la reconversión y ampliación de planteles en Maravatío, Morelia y Uruapan.

En educación superior, se prevé una inversión superior a los mil millones de pesos en instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y los tecnológicos nacionales, mientras que la Universidad Rosario Castellanos ya abrió sus tres planteles en el estado, con 800 estudiantes inscritos y clases propedéuticas iniciando el próximo lunes 9 de febrero.

El secretario destacó que la convocatoria de la Universidad Rosario Castellanos cierra este viernes, pero aún hay oportunidad para que los jóvenes se inscriban directamente en las unidades de Zitácuaro, Mújica o Zacapu.

La presentación de estos avances forma parte de la estrategia federal para fortalecer la educación y el bienestar en Michoacán, entidad que recibe atención prioritaria en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Con más de 850 mil becarios y una inversión superior a los 5 mil 500 millones de pesos, el Gobierno de México busca garantizar que ningún joven michoacano se quede sin oportunidades educativas por falta de recursos.