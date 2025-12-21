Más de 375 mil personas, alcanzadas con actividades culturales y deportivas en 2025 en gestión de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de una amplia estrategia de actividades culturales, artísticas y deportivas, implementada por la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, se ha alcanzado beneficiar a más de 375 mil personas en el año 2025.

Con un total de cinco mil 980 eventos organizados por la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, el Departamento de Auditorios, Teatros e Infraestructura Cultural y por el Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, la casa de estudios ha creado, fortalecido o renovado varios programas que le han permitido impactar de manera positiva no sólo al interior de la Universidad sino a la sociedad en general, a fin de brindar a su comunidad estudiantil una educación integral sólida.