Más de 16 mil nuevos jóvenes integran la comunidad nicolaita: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con poco más de 28 mil solicitudes para el examen de admisión, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) inició con aproximadamente 16 mil nuevos integrantes a la comunidad nicolaita, informó la rectora, Yarabí Ávila González.

Las carreras de la Salud, dijo, fueron las de mayor demanda, principalmente Medicina y Odontología, pero la licenciatura que llamó la atención y sorprendió a las autoridades fue Historia, toda vez que logró 50 solicitudes más.

El difundir el ámbito laboral y no solo dejarlo en docencia e investigación, consideró, ayudó a que hubiera más interés por parte de los jóvenes. No así, reconoció, las carreras de Filosofía, Literatura y Salud Públicas están en la posibilidad de iniciar.

Con esto, dejó en claro que hasta el momento no se ha dado indicación alguna para el cierre de carreras al interior de la Casa de Hidalgo, pero sí es necesario incrementar su atractivo para que haya más interés por parte de los jóvenes de educación media superior a fin de continuar una vida académica y profesional.

"No es que quisieramos cerrar carreras, pero si no hay solicitudes, es lo mismo que un producto en el mercado, ya no lo venden; lo que tendríamos que hacer es actualizar los planes de estudios para que la sociedad se interese y que nos enfoquemos en su actualización", puntualizó.