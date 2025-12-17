Más de 10 mil jóvenes en Michoacán recibirán curso de inteligencia artificial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la entidad, alrededor de 10 mil jóvenes que estudian la universidad y la preparatoria recibirán un curso de inteligencia artificial para aprender y reforzar los conocimientos, afirmó la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda.

En entrevista, la titular del instituto dijo que los cursos serán dentro del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial y que en la entidad contemplan a 11 tecnológicos: seis federales y cinco estatales, que van a contar con una capacitación, aprendizaje y desarrollo de esta nueva herramienta que se ha potenciado durante los últimos años para la practicidad de diferentes labores.

"Un tema importante que se ha potencializado en los últimos días es la educación y capacitación del aprendizaje de inteligencia artificial. Tenemos aquí en Michoacán 11 instituciones que van a tener de manera muy significativa toda la capacitación, aprendizaje y desarrollo de inteligencia artificial", dijo.