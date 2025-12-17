Más de 10 mil jóvenes en Michoacán recibirán curso de inteligencia artificial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la entidad, alrededor de 10 mil jóvenes que estudian la universidad y la preparatoria recibirán un curso de inteligencia artificial para aprender y reforzar los conocimientos, afirmó la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior (IEMSySEM), Mariana Sosa Olmeda.
En entrevista, la titular del instituto dijo que los cursos serán dentro del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial y que en la entidad contemplan a 11 tecnológicos: seis federales y cinco estatales, que van a contar con una capacitación, aprendizaje y desarrollo de esta nueva herramienta que se ha potenciado durante los últimos años para la practicidad de diferentes labores.
"Un tema importante que se ha potencializado en los últimos días es la educación y capacitación del aprendizaje de inteligencia artificial. Tenemos aquí en Michoacán 11 instituciones que van a tener de manera muy significativa toda la capacitación, aprendizaje y desarrollo de inteligencia artificial", dijo.
De acuerdo con la directora, en medio del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, se hizo extensiva la capacitación también a jóvenes de educación media superior.
La convocatoria contempla a 5 mil de media superior y 5 mil de superior; pero hubo 12 mil 717 estudiantes registrados: 6 mil 253 de media superior y 6 mil 464 de superior. No obstante, se hizo una selección, y quienes cumplan con los requisitos tomarán la capacitación.
El Instituto de Educación Media Superior y Superior detalló que los cursos son sobre inteligencia artificial, análisis de datos, nube, Java y ciberseguridad. Aunque podría haber una segunda convocatoria, todavía no se ha confirmado dicha información.
Los cursos iniciarán en enero de 2026, aunque el registro se hizo del 6 de noviembre al 6 de diciembre de este año. La semana pasada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que en Michoacán hubo 12 mil registros, pero solo se recibirán 10 mil.
