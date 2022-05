Luchas internas en la SEE provocan desorden administrativo: CNTE

Detalló que seguirán apoyando a la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), para no permitir que el Ceneval sea quien realice el examen de ingreso, por considerar que es una empresa privada que no garantiza un proceso limpio, y que muestra que la autoridad educativa no tiene la capacidad de realizar los procesos libres de corrupción.

El líder del grupo azul de la CNTE, dijo que tienen conocimiento que ya están circulando algunas guías del examen de ingreso para las escuelas normales, por ello, seguirán exigiendo realizar este proceso de otra manera.

EA