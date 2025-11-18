Lourdes Macías, investigadora de la UMSNH, entre las mejores del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Químico Biológicas (IIQB) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Lourdes Ivette Macías Rodríguez, ha sido considerada como una de las mejores investigadoras a nivel mundial en el área de Ciencias Vegetales y Agronomía, de acuerdo con el ranking de la plataforma Research.com.

La también profesora encargada del Laboratorio de Bioquímica Ecológica y del Laboratorio de Cromatografía del IIQB compartió que, desde hace aproximadamente 20 años, trabaja en una línea de investigación consolidada.

Refirió que, entre los proyectos que ha encabezado, está el relativo a la capacidad que tienen diversos microorganismos benéficos del suelo de emitir compuestos que, a temperatura ambiente, se encuentran en estado gaseoso y que pueden ser percibidos por los insectos o por las plantas, los cuales tienen un efecto positivo. “Por ejemplo, en el caso de los insectos, modulan su comportamiento alimenticio, y en el caso de las plantas, lo que hemos visto es que muchos de estos compuestos estimulan su crecimiento, desarrollo y la defensa”.

Respecto al reconocimiento que recibió por parte de la plataforma Research.com, la investigadora nicolaita precisó que dicho ranking se establece en función de un índice que denominan Índice D (Índice Disciplina H), en el que consideran el impacto que tienen las publicaciones y las métricas de citas de un investigador o investigadora en un área determinada del conocimiento.