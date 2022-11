Logra UMSNH acreditación por el COPAES, uno de los máximos organismos evaluadores de México

Durante la presente administración que encabeza el nicolaita Raúl Cárdenas Navarro, la Casa de Hidalgo ha sido ubicada por U.S. News & World Report dentro de las 6 mejores universidades públicas estatales de México, mientras que el ranking europeo de Webometrics, en 2022, la coloca en el lugar 7 por los altos estándares de calidad, divulgación y transparencia en la información que maneja, por su parte el Center for World University Rankings (CWUR), con sede en Emiratos Árabes Unidos, que evalúa la calidad de la educación, el empleo de ex alumnos, la calidad de la facultad y el rendimiento de la investigación de universidades globales la sitúa en el 5 lugar de las mejores universidades y finalmente el Ranking de Shanghai, una de las clasificadoras universitarias más reconocidas mundialmente, la posiciona en el 4 lugar de las mejores universidades públicas estatales.