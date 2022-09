Llama SEE a no afectar a familias con toma y a mantener clases a favor de los niños

Aún cuando la SEE reconoce la libertad de expresión y apuesta al diálogo más no a la represión, se hace un exhorto al magisterio así como a las normalistas para que no se afecte a terceros con sus acciones de inconformidad.

De igual forma, se reitera que el Gobierno de Michoacán tiene asegurado el recurso para la nómina y ha pagado en tiempo y forma todas las quincenas, pero en tanto no haya garantías de seguridad en las oficinas por tomas, el proceso de emisión de cheques lamentablemente no se puede completar.

La SEE informa que también se avanza en el proceso de asignación de plazas a normalistas, con procesos por primera vez completamente abiertos y transparentes, completando este fin de semana la asignación de plazas para nivel Preescolar y Primaria.

rmr