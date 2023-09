Llama rectora de la UMSNH a tener confianza en la Unidad de Género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, hizo un llamado a la comunidad universitaria a confiar en la Unidad de Género, recientemente creada a principios de este año, tras asegurar que no se dejará pasar ningún caso de acoso al interior de la Máxima Casa de Estudios en la Entidad.

Ávila González reconoció que la falta de conocimiento por parte de la comunidad estudiantil sobre la existencia de esta área es una debilidad en la que tendrán que trabajar como autoridades, a fin de que las y los jóvenes se acerquen en caso de vivir o conocer de algún caso de acoso.

Lo anterior, luego de los hechos registrados la semana pasada, en los que en el marco de la toma de la Facultad de Medicina, los jóvenes denunciaban diversos casos de acoso y hostigamiento, sin embargo, las autoridades y la Unidad de Género no contaba con ninguna denuncia.

“Esa ha sido seguramente alguna debilidad también de nosotros y digo en toda la historia, la gente no tiene confianza de hacer las denuncias correspondientes porque seguramente, señalan, no va a pasar nada. Comentarles que estamos trabajando para que sí pase, para que sí suceda y que tengan la confianza de que vamos a trabajar para resolver estos temas de acoso (...) Que sepan que estamos aquí para tratar de resolverlas, pero sobre todo para quien quiera hacerlo, le piense. No estamos en la posibilidad de dejarlas pasar”.

La rectora recordó que actualmente la universidad cuenta con diversas áreas de apoyo para los jóvenes universitarios como la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, el Tribunal Universitario y la Unidad de Género que tiene un enlace en cada una de las dependencias.