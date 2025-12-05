Licenciatura en Comunicación de la UMSNH, refrenda su sello de calidad con reacreditación por cinco años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Licenciatura en Comunicación perteneciente a la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) refrenda su sello de calidad con la reacreditación otorgada por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades A. C. (COAPEHUM) por un periodo de cinco años.

La rectora Yarabí Ávila González reconoció el trabajo desarrollado por la comunidad de la dependencia académica para obtener dicho reconocimiento, al tiempo que, las y los invitó a seguir en la ruta de la mejora continua en beneficio de las alumnas y alumnos nicolaitas.

Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, indicó que la reacreditación es la confirmación del compromiso, la disciplina y la pasión con la que esta facultad cultiva las humanidades en su más alta expresión.

Indicó que en un mundo donde la información fluye a velocidad extrema y donde los discursos públicos moldean las percepciones y las realidades, el papel de las y los comunicadores se vuelve esencial para fortalecer sociedades más críticas, más informadas y más humanas, “hoy más que nunca necesitamos profesionales capaces de narrar, cuestionar, analizar y construir puentes entre la ciudadanía, las instituciones y los desafíos globales”.

Como nicolaitas, añadió, sabemos que la educación pública es un motor que cambia vidas y territorios, en esta facultad donde se cultiva el pensamiento crítico y la creatividad desde hace décadas, hoy celebramos que nuestras y nuestros estudiantes cuentan con un programa reconocido por su pertinencia, su rigor y su impacto social, esta acreditación fortalece la credibilidad del trabajo universitario ante la sociedad.