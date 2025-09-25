Licenciatura en Ciencias Físico Matemáticas obtiene reacreditación; garantiza la formación de profesionales calificados

Indicó que este reconocimiento es muestra del cumplimiento con los requisitos de calidad educativa establecidos por el organismo acreditador y tiene una vigencia del 18 de junio de 2025 al 17 de junio del año 2030.

En su mensaje, el director de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, Misael Vieyra Ríos destacó la labor del CAPEF, organismo que certifica la calidad de la carrera, asegurando que cumple con altos estándares y promueve la mejora continua “su presencia es de gran importancia para nuestra licenciatura y su experiencia y conocimientos nos ayudarán a fortalecer la calidad del programa”.

De igual forma, aseguró que al obtener una acreditación o reacreditación las instituciones demuestran el compromiso con la excelencia académica, obtienen reconocimiento público y ofrecen a las y los estudiantes, así como a la sociedad la confianza de que la educación que se imparte es de calidad, lo cual garantiza la formación de profesionales calificados.

El representante del CAPEF, Julio Gregorio Mendoza Álvarez, explicó que, para esta reacreditación se tomó como base el cumplimiento de diez categorías ya establecidas por el Consejo respecto al personal académico, las y los estudiantes, el plan de estudios, la evaluación del aprendizaje, la formación integral, los servicios de apoyo para el aprendizaje, la extensión, la investigación, la infraestructura y equipamiento, y finalmente la gestión administrativa y financiera.

