Libros escritos por mujeres también llegarán a Michoacán con programa de Taibo

La secretaria de Educación indicó que también se pretende dar espacio a las autoridades del estado con la editorial Cuarta República
Gabriela Serralde
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, afirmó que habrá entrega de libros escritos por mujeres en Michoacán, a través del programa "En Michoacán se lee" y con el envío de los ejemplares de la estrategia "25 para el 25", que anunció el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo.

Este martes, en rueda de prensa, la funcionaria refirió que los libros estarán enfocados a los estudiantes de educación media superior y superior, con tintes históricos y pedagógicos; en tanto, los de preescolar estarán inclinados al tema emocional. Aunque hay varios autores hombres, también están contempladas las mujeres.

"La selección que se hace es con rigor metodológico que hace FCE; en preescolar es con contenido emocional. [...] Los de media superior, que se entregaron también en las Normales, del Fondo de Cultura, tienen carácter histórico y pedagógico", dijo.

Algunas de las autoras mujeres que han entregado en Michoacán son Soco Madrigal, Norma Vázquez y Margarita Vázquez, por mencionar algunas. La secretaria apuntó que también la editorial Cuarta República pretende reconocer el trabajo de las féminas que escriben en el estado y visibilizar sus trabajos; sin embargo, dijo que aún existen retos que deben ir superando.

La entrega de los libros que anunció Paco Ignacio Taibo la semana pasada, y que a decir del escritor será una "gran cuota" para Michoacán, está contemplada para el siguiente año, aunque primero deben tomarse los talleres de fomento a la lectura. Hasta el momento, la funcionaria desconoce cuántos libros serán entregados.

