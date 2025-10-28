Libros escritos por mujeres también llegarán a Michoacán con programa de Taibo

Este martes, en rueda de prensa, la funcionaria refirió que los libros estarán enfocados a los estudiantes de educación media superior y superior, con tintes históricos y pedagógicos; en tanto, los de preescolar estarán inclinados al tema emocional. Aunque hay varios autores hombres, también están contempladas las mujeres.

"La selección que se hace es con rigor metodológico que hace FCE; en preescolar es con contenido emocional. [...] Los de media superior, que se entregaron también en las Normales, del Fondo de Cultura, tienen carácter histórico y pedagógico", dijo.