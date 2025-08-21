Lanzan UVAQ y Universia México bolsa de trabajo; más de 37 mil empresas, registradas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de contar con oportunidades para la inserción en el campo laboral, la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) y Universia Santander signaron un convenio de colaboración para fortalecer la bolsa laboral que beneficiará a 17 mil estudiantes egresados mayores de 18 años.
Durante el lanzamiento de la bolsa de trabajo, la rectora de la UVAQ, Lydia Nava Vázquez, destacó que este convenio permitirá el intercambio de vacantes laborales, además de fortalecer el desarrollo económico de Morelia, Michoacán y México.
Ante la presencia de los titulares de Coparmex y Canaco Servytur Morelia, indicó que las empresas que oferten espacios obtendrán talento de jóvenes capacitados con el sello de la UVAQ, quienes son formados con humanismo, principios sólidos, ética y compromiso con el bien de la sociedad.
Destacó que las ventajas son el acceso a ofertas de empleo, contar con asesoramiento y capacitación, mejorar el currículum y definir objetivos profesionales, además de potenciar el desarrollo académico y profesional tanto de los jóvenes como de las empresas que ofertarán los espacios.
Mediante la ponencia “Tu futuro: Crea tu CV con IA y prepárate para el mundo laboral”, a cargo de Abraham Bacha Troncoso, subdirector de Proyectos y Productos de Universia México, se explicó a los jóvenes cómo preparar su presentación al ámbito laboral.
Con presencia en 8 países, con más de 1.2 millones de vacantes y 37 mil empresas, indicó que los jóvenes podrán registrarse con su número de matrícula para acceder a las vacantes que ofrecen las empresas tanto en Morelia, en otros estados e, inclusive, en otros países.
Al precisar que la oferta es exclusiva para los egresados de la UVAQ, refirió que los interesados deberán subir diversos datos para conocer las vacantes. Además, comentó que los cambios tecnológicos permitirán que sea la IA quien arroje los resultados, además de mejorar su presentación ante el ámbito laboral.
rmr