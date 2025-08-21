Lanzan UVAQ y Universia México bolsa de trabajo; más de 37 mil empresas, registradas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de contar con oportunidades para la inserción en el campo laboral, la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) y Universia Santander signaron un convenio de colaboración para fortalecer la bolsa laboral que beneficiará a 17 mil estudiantes egresados mayores de 18 años.

Durante el lanzamiento de la bolsa de trabajo, la rectora de la UVAQ, Lydia Nava Vázquez, destacó que este convenio permitirá el intercambio de vacantes laborales, además de fortalecer el desarrollo económico de Morelia, Michoacán y México.

Ante la presencia de los titulares de Coparmex y Canaco Servytur Morelia, indicó que las empresas que oferten espacios obtendrán talento de jóvenes capacitados con el sello de la UVAQ, quienes son formados con humanismo, principios sólidos, ética y compromiso con el bien de la sociedad.