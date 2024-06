Lanza UMSNH segunda convocatoria de ingreso

Para la obtención de la solicitud de ingreso se requiere que las personas interesadas tengan a la mano su CURP, acta de nacimiento, constancia o certificado de estudios de bachillerato, comprobante de domicilio, correo electrónico y un número telefónico activo y propio, así como identificación con fotografía.

Cabe señalar que para programas educativos como Médico Cirujano, Odontología, Fisioterapia y Rehabilitación, entre otros, ya no hay cupo, por lo que se exhorta a las y los jóvenes a no confiar en personas que aseguren un lugar en la institución, ya que eso no es posible, la única forma de ingresar es por sus conocimientos mediante el examen de admisión que se realiza de manera personal.

