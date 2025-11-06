Lago artificial de la Universidad Michoacana, con 60 por ciento de avance

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El lago artificial que se construye al interior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y cuya agua será donada por la empresa refresquera Coca-Cola, presenta un avance del 60 por ciento, informó el jefe del área Deportiva, Gustavo Farías Echenique.

En entrevista con MiMorelia.com, el funcionario detalló que las obras iniciaron hace algunos meses, comenzando con trabajos técnicos para habilitar un sistema de suministro que lleva agua desde las instalaciones de Coca-Cola hasta Ciudad Universitaria, mediante un tubo subterráneo.

“Hay un avance importante. El lago artificial se va a llenar con agua donada por Coca-Cola. Hay un tubo desde las instalaciones de la empresa hasta la Universidad”, señaló Farías Echenique.

Este cuerpo de agua estará ubicado detrás de la grada del Estadio Universitario, en la zona que da hacia Ciudad Universitaria (CU). Además de ofrecer una vista estética, su función será el riego de áreas verdes, con lo cual se busca evitar el desperdicio de agua potable.