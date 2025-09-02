La Universidad Michoacana es grande, es fuerte y se defiende sola: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La Universidad Michoacana es grande, es fuerte, la Universidad Michoacana se defiende sola, quien quiera tocar a la Universidad Michoacana, hacerle daño, no necesitamos hacer nada, la fortaleza de este equipo que integra la Universidad Michoacana lo hace sola, y en ese sentido ustedes son esa fuerza que la Universidad Michoacana requiere, ustedes son quienes representan a la Universidad Michoacana”, manifestó la rectora Yarabí Ávila González, ante egresadas y egresados de los diplomados de Chino, Francés, Inglés, Japonés, Portugués, P’urhépecha y Ruso.

Eso, añadió, es lo que nosotros pensamos, quienes la queremos, la amamos, la respetamos y que todos los días nos levantamos muy temprano para trabajar y construir una mejor Universidad.

En este marco, la rectora refrendó que desde la administración central se continuará eficientando el recurso para que la Coordinación del Departamento de Idiomas siga creciendo y tenga espacios dignos de práctica.