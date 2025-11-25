La investigación como motor del desarrollo organizacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, solamente el 3 % de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y el 10 % de las grandes empresas invierten en procesos de investigación e innovación, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que académicos de la UVAQ explicaron cómo aplicar la ciencia en las organizaciones.

Este bajo nivel de inversión refleja un rezago empresarial, ya que aplicar estrategias basadas en investigación es clave para mejorar la productividad y competitividad, señaló el Dr. Alejandro Vega, Coordinador de Doctorados en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

El Dr. Vega explicó tres tipos de trabajos relacionados con la académica que son indispensables para el desarrollo empresarial: investigación de mercados, tecnológica y de procesos internos, todas para impulsar el desarrollo organizacional.