La IA revoluciona el empleo y plantea nuevos retos para la educación, señala especialista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inteligencia artificial (IA) está transformando el entorno laboral en México. El 41 % de los líderes empresariales en México ya utiliza agentes digitales para automatizar flujos de trabajo y un 89 % planea implementarlos o ampliar su uso este año, según el Índice de Tendencias Laborales de Microsoft 2025.

Sin embargo, este avance está modificando el papel de la educación, al exigir nuevas competencias que preparen a los futuros profesionistas para un mercado más competitivo, señaló Abraham Bacha Troncoso, subdirector de Proyectos y Productos en Universia México, durante una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).