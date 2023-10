La gastronomía conecta con todos los sentidos: director de Morelia en Boca

"Es un poco de ese cuestionamiento de ¿qué es auténtico, qué no es auténtico?, porque a veces dicen “esto no es auténticamente mexicano”, pero las cosas que a veces asumimos que son mexicanas, que asumimos de un lugar, la verdad es que provienen de las migraciones de personas, de productos, de técnicas e ingredientes, entonces la idea era hablar un poco de eso, de los beneficios que tiene la migración para la cultura gastronómica en general", agregó el también Arquitecto.

Finalmente Fernando Pérez mencionó que gracias a las alianzas con instituciones como la UVAQ, el Festival Morelia en Boca se ha consolidado como uno de los programas más ambiciosos de gastronomía de México.

"No puedes hacer festivales de este tamaño y con el impacto que tienen si no haces alianzas, es por aliados como la Vasco de Quiroga que este festival demuestra ser un festival con uno de los programas, o si no es que el programa, más ambicioso de gastronomía en México".

rmr