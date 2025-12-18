La educación va encaminada a la Inteligencia Artificial: SEE

La funcionaria apuntó que las nuevas herramientas proporcionan oportunidades diferentes a los y las estudiantes de todos los niveles; sin embargo, destacó que, en el caso de media superior, un porcentaje importante está optando por inscribirse en cursos o plataformas en línea. En ese sentido, el objetivo es saber cómo transitar a ese método digital o dual.

"Soy parte de un programa internacional donde estamos 60 líderes de todo el mundo y vemos el cambio en la educación de Brasil por el cambio climático. Los países nórdicos están retirando todo el uso de tecnología; en Japón, hay estrategias", dijo.

Molina Aguilar acentuó que los estudiantes de nivel superior están haciendo uso de las plataformas para continuar con sus estudios y, por ende, se han tenido que adaptar a todos los procesos educativos. No obstante, afirmó que eso no significa que vayan a dejar de lado otros elementos importantes.

"No va a dejar de existir la capacidad de socializar, ni tampoco la infraestructura deportiva, porque son espacios importantes", agregó.

Otro punto, agregó, es que debido a la demografía, la situación en las aulas desde preescolar o primaria también tendrá un cambio, pues la tasa de natalidad va a la baja, y eso ya comienza a notarse en las escuelas, ya que los grupos o generaciones son más pequeñas. Sin embargo, subrayó que Michoacán logró recuperarse en cuanto a matrícula y aprendizajes.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía apuntan que Michoacán pudo acabar con el rezago educativo, además de que en primaria y secundaria han obtenido buenos puntajes en cuanto a aprendizaje y rigurosidad. Sin embargo, admitió que todavía hay cosas que deben pulirse para seguir avanzando.

rmr