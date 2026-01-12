La educación internacional también puede ser desde casa, explica docente de la UVAQ

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrar en los programas educativos una dimensión internacional, intercultural y global dentro de la propia institución es el objetivo de lo que se conoce como “internacionalización en casa”, que inició en México alrededor del 2016, explicó Adriana Molina, Docente de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconocen la “internacionalización en casa” como un componente esencial para una educación inclusiva y de calidad.

Para responder a las necesidades de la educación actual, la UVAQ ha incorporado las clases espejo como parte de su programa de internacionalización; este modelo permite a los estudiantes fortalecer su competencias interculturales, lingüísticas y digitales, señaló Adriana Molina, Jefa del Departamento de Internacionalización en Casa de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).