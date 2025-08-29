La doctora Karla Fernández Chávez, nueva directora de la Facultad de Odontología

Durante la sesión presidida por la rectora Yarabí Ávila González, se hizo del conocimiento al pleno por parte del secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, que el doctor Marco Antonio Sánchez Godínez y la doctora Silvia Ayala García declinaron su participación, por lo que la única aspirante fue la doctora Karla Fernández.

Una vez que el funcionario dio a conocer los resultados del proceso de auscultación y de que la doctora Karla Fernández compartiera su plan de trabajo con las y los consejeros universitarios, se dio paso a la votación, en la que con 83 votos a favor fue designada como directora de la Facultad de Odontología.