La división está permeando más que los resultados: DIII6 SNTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de señalar que es necesario trabajar por la unidad y buscar puntos de coincidencia para luchar, el secretario general de la delegación DIII6 de la SNTE, Juan Manuel Macedo Negrete, reconoció que la división permea más que los resultados que buscan los trabajadores de la educación en la entidad.

"Me parece que no estamos pasando por el mejor momento del magisterio de la sección XVIII, no estamos pasando por un momento en el que digamos que hoy es de dos corrientes, institucionales y democráticas. Hoy hay una serie de expresiones que unos aprueban, otros reprueban, actúan o no actúan y eso da una lectura de que la división está permeando más que los resultados", dijo.