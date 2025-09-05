Educación

¿Juegas basquet? La UMSNH te busca para su equipo femenil

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel superior que deseen formar parte del equipo representativo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) convocó a estudiantes nicolaitas a participar en las visorias de basquetbol femenil que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de septiembre en el Auditorio de Usos Múltiples, a las 17:00 horas.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a alumnas inscritas o de nuevo ingreso en nivel superior dentro de la UMSNH. Las interesadas deberán presentarse con ropa deportiva adecuada y playera blanca.

La actividad forma parte del programa de impulso al deporte universitario coordinado por el Departamento de Deporte Universitario y la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. El objetivo es reforzar los equipos representativos de la universidad y promover la participación femenina en el deporte competitivo.

Para más información, se habilitó el número de contacto 443 351 4508.

