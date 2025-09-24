IPN crea guantes que traducen la Lengua de Señas Mexicana

El proyecto, que también contó con la guía de los docentes Miguel Félix Mata Rivera y Susana Araceli Sánchez Nájera, representa un avance significativo en inclusión y accesibilidad para las más de 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva que, según datos del INEGI, viven en México.

La Lengua de Señas Mexicana no es simplemente un conjunto de gestos; es la lengua natural de la comunidad sorda en México, compuesta por movimientos manuales, expresiones faciales y corporales. En 2005, fue reconocida oficialmente como lengua nacional, al igual que el español y las lenguas indígenas.

De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), “para la gran mayoría de quienes han nacido sordos o han quedado sordos desde la infancia o la juventud, ésta es la lengua en que articulan sus pensamientos y emociones”.

El uso de este tipo de tecnología no solo facilita la vida cotidiana, sino que también abre puertas en el acceso a la salud, la educación y la justicia, al eliminar las barreras que enfrentan quienes no son comprendidos por no hablar español oral o escrito.

La falta de intérpretes en hospitales y dependencias públicas puede derivar en diagnósticos erróneos o atención inadecuada. Este guante representa un puente entre dos mundos: el de la comunicación oral y el de la lengua de señas.

La enseñanza de la LSM en escuelas también es clave para construir una sociedad más justa. No sólo mejora la inclusión de estudiantes sordos, sino que fomenta la empatía entre sus compañeros oyentes, creando entorno más comprensivos y colaborativos.