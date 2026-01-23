Invita Gabriela Molina a participar en la convocatoria de promoción a horas adicionales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, recordó que está abierta la convocatoria para el Proceso de Promoción a Horas Adicionales 2026-2027. Esta iniciativa permite que docentes con plaza de hora-semana-mes accedan a un crecimiento basado en el mérito.
La funcionaria explicó que el proceso se rige por la transparencia y legalidad en la asignación pública de vacantes. Las y los aspirantes deben generar su cita en la plataforma digital de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros del 2 al 8 de febrero. Esta modernización garantiza trámites gratuitos y directos, eliminando intermediarios y prácticas discrecionales en el escalafón.
La titular de la Secretaría de Educación (SEE) aseguró que la convocatoria consolida un sistema que reconoce el esfuerzo y perfil profesional del magisterio. La valoración incluye factores como antigüedad, posgrados y actualización constante. Estos criterios permiten identificar las capacidades necesarias para favorecer el desarrollo integral de los educandos en las aulas michoacanas.
Este esfuerzo forma parte de una estrategia de justicia laboral que ha beneficiado a las y los trabajadores con más de 29 mil acciones. El compromiso institucional busca regularizar la labor docente y otorgar certeza jurídica sobre su patrimonio. La secretaria subrayó que esta política humanista pone al centro la revalorización de los profesionales del sector.
Finalmente invitó a consultar las bases en el enlace https://see.michoacan.gob.mx/categoria/convocatorias/ y preparar el registro presencial para febrero. Los resultados se publicarán en mayo de 2026 para integrar el listado nominal de asignación. Con estas medidas, Michoacán avanza en la construcción de un sistema educativo justo y organizado.
