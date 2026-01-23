Invita Gabriela Molina a participar en la convocatoria de promoción a horas adicionales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, recordó que está abierta la convocatoria para el Proceso de Promoción a Horas Adicionales 2026-2027. Esta iniciativa permite que docentes con plaza de hora-semana-mes accedan a un crecimiento basado en el mérito.

La funcionaria explicó que el proceso se rige por la transparencia y legalidad en la asignación pública de vacantes. Las y los aspirantes deben generar su cita en la plataforma digital de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros del 2 al 8 de febrero. Esta modernización garantiza trámites gratuitos y directos, eliminando intermediarios y prácticas discrecionales en el escalafón.

La titular de la Secretaría de Educación (SEE) aseguró que la convocatoria consolida un sistema que reconoce el esfuerzo y perfil profesional del magisterio. La valoración incluye factores como antigüedad, posgrados y actualización constante. Estos criterios permiten identificar las capacidades necesarias para favorecer el desarrollo integral de los educandos en las aulas michoacanas.