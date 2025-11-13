Investigar para transformar, el poder de la investigación académica

En 2024, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) registró 43 mil 980 académicos que realizan investigación científica, una labor clave que contribuye al desarrollo tecnológico y social de México.

“Quizás el problema es el paradigma que tenemos sobre la investigación: que es algo largo, complicado y lleno de obstáculos. ¡Y claro que lo es! Pero también lo es la vida misma. Si queremos alcanzar nuestras metas y objetivos, debemos enfrentar cualquier dificultad que se nos presente”, agregó el profesor de la UVAQ.

Aprender a investigar no es exclusivo de científicos o académicos. Se trata de una habilidad esencial para cualquier profesional o ciudadano crítico. Entender cómo buscar, analizar y aplicar información nos permite tomar decisiones más conscientes y aportar soluciones reales a los problemas que enfrentamos.

