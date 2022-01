Investigadores de la UMSNH logran rescatar especie de la extinción

Los resultados mostraron que, aunque las partes altas del río (zona de manantiales) eran los sitios con mejor calidad ambiental para la reintroducción de estos pececitos, las partes bajas, aunque con una menor calidad ambiental, menor calidad del agua, pero con una mayor abundancia de especies no nativas, presentaban la mayor diversidad y abundancia de zooplancton, fitoplancton e invertebrados, potencial alimento para Zoogy.

La segunda fase del proyecto fue la reintroducción de la especie. Para ello, el primer paso fue un proceso de desparasitación de los organismos a ser reintroducidos, ya que no queríamos introducir nuevos parásitos al río, después de muchas pruebas, el elmetronidazol y praziquantel lograron la eliminación del 100% de los parásitos. La siguiente fase, y antes de liberar los peces al medio, se realizaron experimentos preliminares en condiciones controladas, tanto en laboratorio como dentro del río.

A la par de todo este proceso de investigación y reintroducción desarrollaron una estrategia de educación ambiental, la cual se enfocó a capacidades locales orientadas a lograr la apropiación del proyecto por los actores locales, y con ello mantener el interés por la conservación del medio ambiente y en especial de los peculiares peces de la zona.

Además, se ha trabajado en la concientización de los pobladores locales, elaborando murales en torno a la conservación del río y sus especies con la participación de muralistas, maestros y estudiantes de nivel medio básico; se han dado cursos a docentes acerca de la incorporación de la dimensión ambiental en la curricula; talleres educativos y pláticas a estudiantes de nivel básico y medio superior, dando a conocer la importancia de los peces y el cuidado del medio ambiente, pues son ellos, la población local, los que podrán conservar el río y todas sus especies, incluyendo a Zoogy y a los demás pececitos.

La presente investigación ha recibido apoyo de This project was led by the researchers and students at Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Morelia, Mexico and sponsored by Chester Zoo Garden, The Mohammed Bin Zayed Species Conservation Found, Haus des Meeres - Aqua Terra Zoo, Poecilia Scandinavia, Poecilia Netherlands, The Missouri Aquarium Society, British Livebearer Association, Goodeid Working Group, American Livebearers Association, The Mexican Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity (CONABIO), Association Beauval Nature Pour la Conservation et la Recherche, Willema Zoo and Osrtava Zoo.