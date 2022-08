Instala SEE órgano de transparencia para erradicar venta de plazas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la estrategia para el reordenamiento y la erradicación de prácticas corruptas en la Secretaría de Educación del Estado (SEE), la titular de la dependencia, Yarabí Ávila González, instaló el Órgano de Validación, Asignación y Transparencia en Movimientos de Plazas no Docentes.

A pesar de que hay grupos que todavía buscan hacer negocios ilícitos como la compra venta de plazas, cobros indebidos por trámites, cambios de adscripción fuera de la norma y emisión de credenciales no oficiales, la secretaria de Educación fue contundente al señalar que se seguirá trabajando para acabar con esas actividades que por años han dañado el sistema educativo.

Enfatizó que no habrá tolerancia a la venta de ningún tipo de plazas, ya sean docentes o administrativas, y en el marco de la instalación de este órgano interno, mencionó que: “No hay marcha atrás, seguimos la línea instruida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la instalación de este órgano permitirá tener mayor rigor y transparencia en los procesos para cualquier movimiento de plazas no docentes”.

Por su parte, el director de Gestión de Personal y Nóminas, en calidad de secretario técnico de este órgano colegiado, Pedro Gustavo Valenzuela Cantellano, señaló la necesidad de crear esta figura, dado que no había en la SEE un procedimiento transparente de promoción en plazas no docentes.

Por ello, se trabajará desde esta instancia para establecer mecanismos apegados a la norma que rijan cualquier ascenso de categoría, puesto o nivel salarial en las diversas áreas de apoyo de la dependencia estatal.

Además de la secretaria de Educación y el director de Gestión de Personal y Nóminas, el órgano fue conformado por el subsecretario de Administración, David Alfaro Garcés; la subsecretaria de Educación Básica, Teresa López Hernández; el coordinador de Planeación y Evaluación Educativa, Javier Cervantes Rodríguez; el titular de Enlace Jurídico, Ricardo Díaz Ferreyra; y el secretario Particular, Javier Cervantes Martínez.

rmr