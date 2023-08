Insta rectora a seguir preparándose egresados de la UMSNH ante un mundo competitivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al asistir a la entrega de cartas de pasante a egresadas y egresados de la generación 2018-2023 de Ingeniería Civil, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, instó a las y los jóvenes a seguir preparándose ante un mundo competitivo.

Frente a madres, padres, familiares y recién graduados, reconoció el esfuerzo desempeñado para culminar sus estudios de nivel superior, ustedes, dijo, serán la imagen de la Máxima Casa de Estudios ante las futuras generaciones y con ese gran compromiso deben conducirse en el ámbito personal y profesional.

La rectora subrayó que es fundamental que las y los jóvenes no toquen lo que no les corresponde, que sean sinceros, honestos, empáticos y que reconozcan a quienes los han ayudado. Apuntó que la UMSNH no solamente ha albergado a grandes personalidades sino también genera sueños, anhelos y transforma la vida de quienes forman parte de ella, de sus familias y del entorno.