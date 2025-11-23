Iniciarán este lunes asambleas informativas de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del lunes 24 de noviembre iniciarán de manera simultánea las asambleas informativas para la nueva Beca Gertrudis Bocanegra en instituciones públicas de educación superior de todo el estado, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (Iemsysem).

Del 24 de noviembre al 5 de diciembre, personal de Becas para el Bienestar recorrerá planteles de institutos tecnológicos, universidades públicas como la UMSNH, tecnológicas y politécnicas, Ucemich, Imced, UPN y Escuelas Normales, con el objetivo de informar a las y los más de 95 mil 500 estudiantes susceptibles de recibir este apoyo bimestral de mil 900 pesos para gastos de transporte.