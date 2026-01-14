Inician preinscripciones digitales en Michoacán para próximo ciclo escolar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 14 de enero inicia el proceso de preinscripciones digitales para el ciclo escolar 2026-2027 en Michoacán. La secretaria de Educación, Gabriela Molina, señaló que esta modalidad evita que madres y padres pernocten afuera de los centros educativos con mayor demanda.

A través de la plataforma https://dti.see.michoacan.gob.mx/sistema-integral-see/preinscripciones, las familias podrán registrar datos como la CURP, peso y talla del estudiante, así como datos de contacto del padre o madre para agendar su cita de entrega de documentos.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) enfatizó que el trámite es gratuito y permite a cada escuela planificar mejor la atención a sus alumnos. Este esquema busca responder directamente a las necesidades de la comunidad escolar.

Recordó que el ciclo anterior cerró con más de 334 mil registros en línea. Esta cifra refleja la confianza ciudadana en un proceso que asegura un ingreso ordenado a preescolar, primaria y secundaria, pues el sistema digital promueve la honestidad y transparencia en la asignación de espacios escolares.