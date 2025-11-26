Inicia la Feria de la Salud en la UMSNH, asiste y aprovecha los servicios

Precisó que la Feria de la Salud se realizará este 26 y 27 de noviembre en los pasillos de los edificios A, B y C de Ciudad Universitaria, en un horario de las 11:00 a 16:00 horas buscando brindar acceso amplio y oportuno a la mayor parte de la comunidad universitaria tanto del turno matutino como del vespertino, con la instalación de diversos módulos que estarán dando información y servicios enfocados en la prevención de enfermedades y en la atención integral de la salud física y mental.

Agregó que entre los servicios que se estarán ofreciendo para fortalecer la cultura del autocuidado se encuentran módulos de vacunación contra COVID-19, influenza y doble viral, así como asesoría sobre nutrición y alimentación saludable, salud bucal, salud reproductiva, prevención de accidentes, así como salud mental, que dijo, es un tema importante que la UMSNH ha estado trabajando de manera intensa en esta administración.

Con esta iniciativa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reitera como una de sus prioridades la promoción del bienestar integral de su comunidad, con la convicción de que una población estudiantil sana se refleja en un mejor desempeño académico y en un entorno universitario más fuerte y saludable.