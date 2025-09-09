Inicia Instituto Soulmaya el ciclo escolar 2025-2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La formación que se da en el Instituto Soulmaya no solo es para pasar exámenes y entrar a la universidad, sino da herramientas de vida que les permiten crecer en el ámbito personal y laboral.

En el marco de la Ceremonia de Inicio del Curso 2025-2026, la plantilla directiva del Instituto pidió a los jóvenes poner sus ganas y todo empeño para lograr sus metas.

En ese tenor, Yuliana Landín destacó que se trata de un ciclo escolar, donde los jóvenes podrán aprender y realizarse.