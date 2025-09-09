Inicia Instituto Soulmaya el ciclo escolar 2025-2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La formación que se da en el Instituto Soulmaya no solo es para pasar exámenes y entrar a la universidad, sino da herramientas de vida que les permiten crecer en el ámbito personal y laboral.
En el marco de la Ceremonia de Inicio del Curso 2025-2026, la plantilla directiva del Instituto pidió a los jóvenes poner sus ganas y todo empeño para lograr sus metas.
En ese tenor, Yuliana Landín destacó que se trata de un ciclo escolar, donde los jóvenes podrán aprender y realizarse.
En tanto, Yolanda Avilés indicó que la disciplina, confianza y fe en uno mismo son los aspectos que todos los jóvenes deben tomar en cuenta para lograr todos sus sueños.
Mientras que Julisa Guerrero comentó que el Instituto ha permitido no solo pasar el examen de admisión en la Casa de Hidalgo, sino también en otros estados de la República en y universidades militares y de Marina para el fortalecimiento del carácter.
Kenia Paredes señaló que el Instituto Soulmaya ha marcado la vida de los jóvenes, porque su preparación es integral, eficiente y eficaz.
En tanto, Jannia Godínez mencionó que cada paso que se da esta marcado por diversos procesos y acontecimientos para alcanzar los sueños y metas en la vida.
Con honores a la bandera y cambio de escolta, los directivos hicieron entrega, de manera simbólica, los libros de texto a los alumnos que integran el ciclo escolar 2025-2026.
La Compañía de Danza Folclórica Pindekua engalanó el arranque de clases con una estampa purépecha.
La maestra Ana Zavala le pidió a los jóvenes a ser constantes y prepararse para los retos de la vida, donde aprendan y crezcan con aciertos y errores.
Mientras que el maestro Gustavo Villanueva señaló que además de estudiar, tienen que disfrutar para forjar buenos momentos durante su estadía en el Instituto Soulmaya.
La ex alumna Zoé Avilés recordó que su paso por el Instituto Soulmaya fue gratificante, porque le ayudó a cumplir sus sueños de ingresar a Medicina, no solo en la Universidad michoacana de San Nicolás de hidalgo (UMSNH), sino en otras cuatro instituciones a las que aplicó.
Hoy, dijo, es alumna del tercer año de Medicina en la Casa de Hidalgo, luego de que en 2022 no pudiera ingresar, pero volvió a hacer el examen y permitió ingresar gracias a los conocimientos que le dio el Instituto, herramientas que no solo son para entrar a una universidad, sino también para la vida profesional y en general.
Bésame mucho fue entonada por el tenor Alberto Sánchez González, quien con su interpretación alentó a los jóvenes a seguir sus sueños.
BCT