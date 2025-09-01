Inicia en Michoacán el ciclo escolar 2025-2026 con un compromiso de paz: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el compromiso inquebrantable de trabajar con honestidad para alcanzar los mejores resultados, Michoacán arranca el ciclo escolar 2025-2026 para más de 953 mil alumnos de nivel básico, destacó la secretaria de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina, acompañada del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

"La educación es el único camino para fomentar entornos de paz; las y los jóvenes que estén en las aulas, difícilmente saldrán a las calles a dañar a la sociedad. Por eso, nuestro compromiso es trabajar para tener ciclos escolares completos, equipar escuelas y mejorar las condiciones para que todas y todos tengan las mismas oportunidades", señaló la titular de la SEE, en el acto protocolario en la Primaria "Gregorio Torres Quintero" de Morelia.

La Secretaría de Educación, bajo el liderazgo de Gabriela Molina, celebra mil días de trabajo continuo, caracterizados por la honestidad y resultados tangibles que han sentado las bases para un futuro educativo más prometedor en la entidad, a favor de más de un millón 247 mil estudiantes de todos los niveles, siempre con el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.