Inicia el próximo lunes registro para la Beca Gertrudis Bocanegra: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 15 al 21 de diciembre estará abierto el registro para que más de 80 mil estudiantes universitarios se registren para la Beca Gertrudis Bocanegra, que forma parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, recordó la secretaria de Educación, Gabriela Molina, tras la presentación de avances que realizó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El apoyo económico de esta beca asciende a mil 900 pesos bimestrales por estudiante. La inversión total destinada al programa es de 769 millones de pesos. Este recurso se dirige a la matrícula de las 85 instituciones públicas de educación superior en el estado, con el objetivo de fomentar la permanencia de los jóvenes en sus estudios.

Para informar a la matrícula total de 80 mil 972 estudiantes, se realizaron asambleas en 79 instituciones, lo que representa un avance del 92 por ciento en la cobertura de atención. El propósito de estas reuniones fue explicar a las y los jóvenes la operación y el proceso de registro de la beca.