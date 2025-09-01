Inicia ciclo escolar 2025-2026 en Michoacán con clases en los 113 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un acto conmemorativo en la primaria “Gregorio Torres Quintero”, en la ciudad de Morelia, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y la titular de la Secretaría de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, iniciaron oficialmente el ciclo escolar 2025-2026 en Michoacán.
En su discurso oficial, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, mencionó que la meta es que este sea el cuarto ciclo escolar completo en Michoacán de manera consecutiva, ya que en la actual administración se ha garantizado el derecho a la educación en los tres ciclos completos anteriores.
El funcionario estatal indicó que, de acuerdo con los datos de la SEE, este lunes inician clases en los 113 municipios del estado y ni un solo municipio se quedó sin actividades escolares.
Resaltó el trabajo de los maestros michoacanos, quienes hacen posible una transformación en la educación de Michoacán, además de que por eso el gobierno evoca todos sus esfuerzos en resolver las problemáticas del sector.
Por su parte, la titular de la SEE, Gabriela Molina Aguilar, expresó que educar es tarea de todos, motivo por el cual debe haber unidad para lograr el cuarto ciclo escolar completo.
Por ello, comentó que también se han entregado más de 400 mil libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana; se han invertido más de 2 mil 500 millones de pesos para abrir campus universitarios, primarias, secundarias y escuelas que en mucho tiempo estuvieron en deterioro.
Destacó que en todo el sistema educativo se mantendrá la coordinación con el gobierno federal y buscarán trabajar con el Congreso del Estado para aprobar la Ley de Difusión Literaria.
rmr