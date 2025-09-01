Inicia ciclo escolar 2025-2026 en Michoacán con clases en los 113 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un acto conmemorativo en la primaria “Gregorio Torres Quintero”, en la ciudad de Morelia, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, y la titular de la Secretaría de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, iniciaron oficialmente el ciclo escolar 2025-2026 en Michoacán.

En su discurso oficial, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, mencionó que la meta es que este sea el cuarto ciclo escolar completo en Michoacán de manera consecutiva, ya que en la actual administración se ha garantizado el derecho a la educación en los tres ciclos completos anteriores.