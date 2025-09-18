Inglés, francés, japonés... ¡y palomitas! Así son los sábados de matiné en la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover el aprendizaje y la apreciación cultural a través del cine, la Coordinación del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) anunció su programa “Sábados de Matiné”, el cual proyectará películas en distintos idiomas de forma gratuita para el público en general.

Las funciones se llevarán a cabo todos los sábados a las 9:00 de la mañana en el Auditorio CADI, ubicado en el Edificio C-6 de Ciudad Universitaria, y estarán acompañadas de una selección de filmes en inglés, italiano, francés y japonés.

📽️ Cartelera de septiembre y octubre:

20 de septiembre: El curioso caso de Benjamin Button (Inglés) – 166 min.

27 de septiembre: Pan y Tulipanes (Italiano) – 114 min.

04 de octubre: No se metan con mi vaca (Francés) – 91 min.

11 de octubre: Okuribito (Japonés) – 130 min.

Cada película será proyectada en su idioma original, lo que ofrece una oportunidad ideal para que estudiantes puedan mejorar su comprensión lingüística en un entorno lúdico y accesible.