Ingeniería Industrial: Liderar con innovación y calidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La automatización, transformación digital, análitica de datos y eficiencia energética, son tendencias en la gestión empresarial, por lo que la Ingeniería Industrial es una profesión clave para diseñar y optimizar estos procesos con mejor seguridad, economía y sostenibilidad, señalan diversas consultoras empresariales.

De acuerdo con el Observatorio Laboral, la Ingeniería Industrial se encuentra entre las profesiones más requeridas por la industria mexicana y según la Revista Líder Empresarial, ocupa la séptima posición entre las ingenierías mejor pagadas del país.

Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y de Tecnologías de la Información (CANIETI) reporta que aunque egresan más de 24 mil ingenieros industriales al año en México, la demanda de más ingenieros aumenta.