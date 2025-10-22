Ingeniería en Sistemas y Seguridad Informática: presente y futuro de la era digital

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mundo cada vez más interconectado, la Ingeniería en Sistemas es una de las carreras con mayor proyección laboral. No es solo una profesión técnica, sino la base de la infraestructura digital para proteger información y garantizar el funcionamiento de diversas instituciones, coinciden universidades e industrias.

Al igual que en otros países, hay una gran demanda de ingenieros en sistemas en México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) señala que cada año faltan alrededor de 10 mil ingenieros para labores en tecnologías de la información y ciberseguridad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) indica que el 22 % de los usuarios de servicios informáticos ha sufrido un incidente digital en el último año y que el 90.6 % de la población está preocupada por la ciberseguridad.