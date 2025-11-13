Impulsan igualdad escolar mediante uniformes neutros

Actualmente, en la mayoría de las escuelas se asigna un tipo de uniforme según el sexo: pantalón para niños y falda para niñas. La propuesta busca romper con esta imposición y permitir que cada estudiante elija libremente la prenda con la que se sienta más cómodo.

La iniciativa establece que las autoridades escolares no podrán negar el acceso a clases ni condicionar evaluaciones o sancionar a estudiantes por su elección de uniforme. El objetivo, según Movimiento Ciudadano, es fomentar el respeto, la igualdad y la prevención del acoso sexual escolar.

Sí. Desde 2019, la Ciudad de México implementó el uso de uniformes neutros en escuelas públicas. La Secretaría de Educación Pública (SEP) dejó claro en su momento que la elección del uniforme es “de libre elección y en ningún caso podrá restringirse”.

Aunque aún no hay aplicación local, de aprobarse esta iniciativa a nivel federal, también impactaría directamente a las escuelas michoacanas.