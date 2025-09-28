Impulsan diálogo entre la academia y la empresa; UMSNH realiza Congreso Internacional de Ciencias Administrativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), fiel a su vocación nicolaita, entiende que su misión no se agota en la formación profesional de sus estudiantes, sino que se amplía a la construcción de ciudadanía, a la generación de ciencia y pensamiento crítico y a la vinculación permanente con las necesidades sociales, económicas y culturales de nuestro estado”, afirmó el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, durante la ceremonia inaugural del XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración, Informática Administrativa y Mercadotecnia.

Al acudir con la representación de la rectora Yarabí Ávila González, el funcionario señaló que el inicio de este evento es una cita que honra la tradición universitaria y, al mismo tiempo, proyecta hacia el futuro los ideales de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA).

El saber universitario no es un patrimonio encerrado entre muros —precisó—, sino una energía viva que debe irradiar hacia la comunidad, y este congreso es la mejor prueba de ello. Las disciplinas que este día nos convocan son hoy, más que nunca, pilares indispensables en un mundo marcado por la transformación digital, la competitividad global, la innovación tecnológica y la necesidad de construir modelos de desarrollo más justos, sostenibles y humanos. Reflexionar sobre ellas en este espacio es contribuir a dar respuestas y soluciones a los retos que nuestra sociedad enfrenta.