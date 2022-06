Imposible darle plaza a trabajadores eventuales de la educación: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la petición de una de las expresiones sindicales de la CNTE sobre regularizar a los trabajadores eventuales, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, aseveró que lo que solicitan los sindicalizados son plazas automáticas, lo cual, dijo, no es posible, ya que se requiere un proceso vía UESICAMM.

“Regularizarlos, quieren que les demos plazas, eso es imposible, no les vamos a dar plazas, además para otorgarlas tiene que haber un proceso vía UESICAMM, que quienes hayan hecho ese trámite, que son en su mayoría normalistas, podrán acceder. Pero darle plaza a los eventuales, no hay condiciones de hacerlo”, comentó.

Refirió que ambas expresiones sindicales de la CNTE solicitan el recurso para pagar a trabajadores eventuales y programas especiales, a lo que, sostiene, que no hay presupuesto para pagarlos, no está en la ley y no está presupuestado que son más de mil 880 millones de pesos.

Enfatizó que en caso de que los grupos sindicales logren una gestión ante la Federación para estos temas el gobierno del estado recibirá las indicaciones del gobierno federal para poder distribuir el recurso, pero, insistió, a nivel estatal no hay condiciones de pagarlos.

Subrayó que este viernes se volverán a reunir con dirigentes sindicales para otros temas administrativos que se pueden resolver, para ver si retiran el plantón del Centro Histórico que mantienen desde hace unas semanas para que se cumplan sus demandas.

Agregó que en otros temas administrativos se ha atendido y se ha resuelto hasta en un 95 por ciento las peticiones de las expresiones sindicales, además de que han tenido mesas de trabajo, donde se ha solicitado que levanten el plantón.

