IMCED realizará Encuentro Internacional de Investigación Educativa

Se trata de la edición 35, con temas sobre la paz y la inteligencia artificial en la educación
GABRIELA SERRALDE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación (IMCED), Horacio Anaya Villegas, anunció el 35 Encuentro Internacional de Investigación Educativa, que contará con dos ejes principales: Educar para la paz y Educar en la inteligencia artificial (IA).

En rueda de prensa, el funcionario indicó que este encuentro se llevará a cabo del 4 al 6 de diciembre en el auditorio Samuel Ramos de la Facultad de Derecho y en las instalaciones del Instituto, ubicado en la calzada Juárez, en la ciudad de Morelia.

Habrá tres conferencias magistrales, tres conferencias virtuales, dos ponencias y un panel de expertos, así como charlas sobre los temas antes mencionados; en esta actividad se prevé la asistencia de 2 mil personas, aunque podrían sumarse más de forma virtual.

"Habrá ponentes del interior del estado, de México, España, Colombia y otros de Sudamérica, con los ejes Educar para la paz y Educar en la inteligencia artificial, y el tema de la sustentabilidad, un tema importante para la sociedad", dijo Anaya Villegas.

La edición 35 del encuentro tendrá un costo de 850 pesos para los alumnos y alumnas del IMCED, y mil pesos para el público en general, con un valor curricular de 20 horas. El objetivo es desentrañar los retos de la educación en esta época, mencionó el director.

