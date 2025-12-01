Educación

IMCED aplicará política de austeridad para saldar adeudos

Hasta el momento y desde 2024 adeudan 8 millones de pesos en proveedores y terceros Institucionales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido al adeudo que arrastra el Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación (IMCED), el director general, Horacio Anaya Villegas, apuntó que buscarán implementar una política de austeridad para subsanar los pagos pendientes y disminuir el monto total.

De acuerdo con el director, quien asumió el cargo hace unos meses, actualmente tienen un adeudo de más de ocho millones de pesos con terceros institucionales y proveedores desde 2024, los cuales no se han podido saldar hasta el momento.

Explicó que en 2024 se recibió un presupuesto de 45 millones de pesos como parte del subsidio estatal, pero en 2025 se recortó a 30 millones de pesos, lo que no ha sido suficiente, aun considerando los recursos propios generados por la institución.

Durante 2024, se generó una deuda de 761 mil pesos, y en 2025, por el mismo concepto y servicios generales, se acumuló una deuda de un millón 500 mil pesos, por lo que en total, en esos dos años, la deuda ascendió a 2 millones 200 mil pesos con proveedores y terceros.

Respecto a las cuotas sindicales, dijo que están buscando alternativas para cumplir con ellas y que evitarán la compra de vehículos o artículos que generen gastos ostentosos para la institución. Además, mencionó que mantienen diálogo con los sindicatos para evitar cualquier tipo de situación conflictiva, aunque hasta el momento, aseguró que hay un trato cordial.

"Estamos buscando de manera consciente y precisa la austeridad. No estamos pensando en comprar vehículos o cosas que generen un gasto ostentoso a la institución. Estamos platicando con sindicatos para ver algunas prestaciones que pudiéramos bajarlas"
finalizó
