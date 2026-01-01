Educación

IEMSYSEM regularizó planteles y títulos de educación media superior y superior

Otorgaron más de 40 claves a centros de trabajo y cédulas a egresados de Escuelas Normales
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmeda, afirmó que avanzaron en la regularización de poco más de 40 planteles de educación media superior y superior, toda vez que se encontraron irregulares por muchos años.

De acuerdo con la funcionaria, se entregaron las claves de centros de trabajo de 42 planteles de dichos niveles para arreglar los procesos irregulares, por lo que afirmó que se trata del mismo número de escuelas nuevas.

“Este gobierno ha puesto énfasis en poner orden en todo lo que no estaba trabajando correctamente: 42 planteles nuevos, porque eso, el tener clave, representa un plantel nuevo”.

Además, explicó que se abrieron 10 nuevos programas y modalidades en educación superior, como ingenierías en animación digital y efectos visuales, innovación agrícola sustentable y agronomía, así como maestrías en inteligencia artificial e ingeniería administrativa, mismas que, consideró, se requieren hoy en día.

En el caso de las Escuelas Normales, explicó que por cuarto año consecutivo ingresaron los aspirantes de forma ordenada a través de los exámenes de CENEVAL y que solo dan acceso a mil 80 nuevos alumnos y alumnas cada año, quienes obtuvieron buenos resultados por sus propios méritos.
“¿Qué representa esto? Que, por primera vez en la historia de Michoacán, todos los jóvenes que están estudiando hoy en día en una Escuela Normal lo hicieron sin tener que pagar su acceso a nadie, sin tener que comprar un lugar”.

Agregó que del 2012 al 2021 los estudiantes de esas generaciones cursaron con un plan de estudios que la Federación ya no avalaba y, aunque había nuevos planes, Michoacán se opuso y, por ende, los egresados no podían tramitar su título profesional; sin embargo, apuntó que ya se regularizó esta situación y comenzaron a entregar las cédulas a dichos normalistas.

