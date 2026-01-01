IEMSYSEM regularizó planteles y títulos de educación media superior y superior

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmeda, afirmó que avanzaron en la regularización de poco más de 40 planteles de educación media superior y superior, toda vez que se encontraron irregulares por muchos años.

De acuerdo con la funcionaria, se entregaron las claves de centros de trabajo de 42 planteles de dichos niveles para arreglar los procesos irregulares, por lo que afirmó que se trata del mismo número de escuelas nuevas.