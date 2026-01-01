IEMSYSEM regularizó planteles y títulos de educación media superior y superior

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior (IEMSYSEM), Mariana Sosa Olmeda, afirmó que avanzaron en la regularización de poco más de 40 planteles de educación media superior y superior, toda vez que se encontraron irregulares por muchos años.
De acuerdo con la funcionaria, se entregaron las claves de centros de trabajo de 42 planteles de dichos niveles para arreglar los procesos irregulares, por lo que afirmó que se trata del mismo número de escuelas nuevas.
Además, explicó que se abrieron 10 nuevos programas y modalidades en educación superior, como ingenierías en animación digital y efectos visuales, innovación agrícola sustentable y agronomía, así como maestrías en inteligencia artificial e ingeniería administrativa, mismas que, consideró, se requieren hoy en día.
Agregó que del 2012 al 2021 los estudiantes de esas generaciones cursaron con un plan de estudios que la Federación ya no avalaba y, aunque había nuevos planes, Michoacán se opuso y, por ende, los egresados no podían tramitar su título profesional; sin embargo, apuntó que ya se regularizó esta situación y comenzaron a entregar las cédulas a dichos normalistas.
