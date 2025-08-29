Educación

IEMSySEM entrega recursos a Normales, pero éstas no dan transparencia de su ejercicio

La directora del IEMSySEM destacó la actualización de planes de estudio, pero alertó sobre opacidad en el manejo de recursos federales en las normales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), llamó a las escuelas normales a priorizar el estudio y garantizar la transparencia en el uso de recursos federales.

En entrevista, la funcionaria celebró la implementación de los planes de estudio 2022, pero señaló problemas en la gestión de fondos, como en la Normal Rural de Tiripetío.

“Desde nuestra óptica, las escuelas normales deben enfocarse en su labor sustantiva: el estudio. Que el docente enseñe y el estudiante estudie. Todas las normales de Michoacán están implementando los planes de estudio 2022. Esas épocas en las que Michoacán decía ‘yo sigo con los anteriores’ ya se acabaron”
afirmó Sosa Olmeda

Michoacán cuenta con ocho escuelas normales públicas, que forman a docentes con recursos federales, fondos que, reconoció la directora, deben tener una mejor administración.

“Necesitamos que los recursos se administren con mayor claridad. Hay recursos que las propias escuelas ejercen directamente (...) Nos ha pasado, y no puedo engañar a la sociedad porque lo sabe, que cuando las escuelas ejercen el recurso directamente, se pierde la transparencia. Surge la duda: ‘¿A poco todo ese dinero solo alcanzó para esto?’”, cuestionó, añadiendo que estudiantes piden cada año material para bandas de guerra, “como si un instrumento solo durara un año”.

Sosa señaló que las reglas de operación exigen comprobantes, pero los resultados no siempre son visibles. De estas opacidades es la Auditoría Superior de la Federación quien genera las auditorías de los recursos hacia las normales michoacanas, pues los recursos son federales.
