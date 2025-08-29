IEMSySEM entrega recursos a Normales, pero éstas no dan transparencia de su ejercicio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM), llamó a las escuelas normales a priorizar el estudio y garantizar la transparencia en el uso de recursos federales.

En entrevista, la funcionaria celebró la implementación de los planes de estudio 2022, pero señaló problemas en la gestión de fondos, como en la Normal Rural de Tiripetío.