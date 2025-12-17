IEMSySEM buscará incrementar matrícula en 2026; nuevos posgrados en Uruapan y Pátzcuaro

Las autoridades también anunciaron nuevos programas de posgrado en los Institutos Tecnológicos Superiores de Uruapan y Pátzcuaro. Según Aldo de Jesús Lomelí Vega, director de Educación Superior del instituto, Michoacán será pionero al implementar inteligencia artificial en los programas, pero también atenderá el desarrollo económico y social de las regiones.

En este sentido, la directora del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, Selene Gómez Barragán, anunció dos Maestrías enfocadas en Ingeniería Administrativa e Inteligencia Artificial.

La primera se enfoca en impulsar la ciencia y la tecnología mediante líneas de investigación en emprendimiento, administración y optimización de procesos, gestión e innovación en las organizaciones, además de contar con herramientas para gestionar cadenas de suministro, proyectos, planes de negocio y sistemas de calidad.

La segunda se centra en la industria agroindustrial empresarial para el desarrollo de herramientas en modelos de aprendizaje inteligentes y ciencias de datos, optimización inteligente para la productividad, y sistemas inteligentes para control y robótica.

Por su parte, el director general del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Juan Carlos Celis Pineda, informó que se abrirán Maestrías en Inteligencia Artificial en sistemas inteligentes para el control y robótica, orientadas a la atención de manufactura, procesos industriales y mecatrónica.

Además, en Sistemas Inteligentes orientados hacia la salud, para mejorar la atención médica y la gestión de la salud con soluciones innovadoras para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades.