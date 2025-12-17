Educación

IEMSySEM buscará incrementar matrícula en 2026; nuevos posgrados en Uruapan y Pátzcuaro

VERÓNICA TORRES
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los objetivos del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM) es incrementar la matrícula en 2026; hoy son más de 137 mil estudiantes.

La directora general del instituto, Mariana Sosa Olmeda, indicó que hoy la educación superior tiene muchas oportunidades y diversos apoyos para que los jóvenes continúen sus estudios y se conviertan en profesionistas.

Reconoció que aún queda trabajo por hacer, ya que los 137 mil estudiantes representan apenas el 30 por ciento de los jóvenes entre 18 y 23 años; la meta para el próximo ciclo escolar es el registro de 50 mil nuevos estudiantes.

“Hoy en día tenemos la matrícula histórica, también en educación superior; nunca había habido tantos jóvenes en educación superior como los tenemos ahora. Eso nos tiene felices, pero no conformes, porque necesitamos seguir avanzando”
Las autoridades también anunciaron nuevos programas de posgrado en los Institutos Tecnológicos Superiores de Uruapan y Pátzcuaro. Según Aldo de Jesús Lomelí Vega, director de Educación Superior del instituto, Michoacán será pionero al implementar inteligencia artificial en los programas, pero también atenderá el desarrollo económico y social de las regiones.

En este sentido, la directora del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, Selene Gómez Barragán, anunció dos Maestrías enfocadas en Ingeniería Administrativa e Inteligencia Artificial.

La primera se enfoca en impulsar la ciencia y la tecnología mediante líneas de investigación en emprendimiento, administración y optimización de procesos, gestión e innovación en las organizaciones, además de contar con herramientas para gestionar cadenas de suministro, proyectos, planes de negocio y sistemas de calidad.

La segunda se centra en la industria agroindustrial empresarial para el desarrollo de herramientas en modelos de aprendizaje inteligentes y ciencias de datos, optimización inteligente para la productividad, y sistemas inteligentes para control y robótica.

Por su parte, el director general del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Juan Carlos Celis Pineda, informó que se abrirán Maestrías en Inteligencia Artificial en sistemas inteligentes para el control y robótica, orientadas a la atención de manufactura, procesos industriales y mecatrónica.

Además, en Sistemas Inteligentes orientados hacia la salud, para mejorar la atención médica y la gestión de la salud con soluciones innovadoras para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades.

Los programas permitirán el ingreso de 25 a 40 alumnos por grupo, dependiendo de la demanda. El registro ya comenzó y concluirá en enero del próximo año. La inscripción es en línea a través del portal del Instituto Tecnológico Superior. El costo por semestre es de 5 mil pesos, sin contar la inscripción.

